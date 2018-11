Helaas, ijsbaan in Harderwijk blijft dicht

De ijspret kan toch nog niet beginnen in Harderwijk. De vereiste zeven centimeter is nog niet gehaald.

Om half vijf heeft het bestuur van Harderwijk moeten besluiten om de disco on ice van vrijdagavond niet door te laten gaan. ,,We hopen wel dat we morgen om acht uur kunnen beslissen dat we open gaan’’, zegt voorzitter Jennifer Rietveld. ,,We gaan door met sproeien en vriezen.’’

Als er eenmaal een ijsvloer ligt is het niet zozeer een probleem dat overdag zo'n elf graden is en zes in de nacht. Dat het nog niet lukt komt omdat het in de dagen voor de geplande opening regelmatig regende. ,,Dan maken de vriesmachines het water dat wij er op sproeien wel koud. Maar als er in die aangroeifase warme regen op valt gaat het niet.’’

Bij een voldoende dikke ijsvloer is regen minder erg. ,,Dan kunnen we het er af schuiven.’’