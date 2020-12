Hele schoolklas van Het Startblok naar teststraat voor één dag school

‘De lach in Theater Harderwijk is ongekend’ maar het is tijd voor verande­ring

7 december En ineens is het afgelopen. Na 55 jaar theater in de voor velen vertrouwde zaal aan de Stationslaan in Harderwijk is het plotseling toch voorbij. Youp van ’t Hek hield hier graag zijn try-out, wereldberoemde musici stonden op het podium, vrijwel alle grote Nederlandse acteurs hielden hier het publiek in de ban en bij familievoorstellingen zat de zaal vol met kinderen. ,,Die lach kwam zo heerlijk op je afrollen.’’