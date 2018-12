Henk Ruiter nieuwe stadsdichter van Harderwijk

Henk Ruiter (35) woont sinds acht jaar in Harderwijk en wordt de zesde stadsdichter van de stad.

Wanneer ben jij begonnen met het schrijven van gedichten?

,,Ik ben al sinds mijn 18e serieus met gedichten schrijven bezig. Dat is zo ontstaan omdat ik geïnspireerd raakte door dingen die ik las en ik ben aan het experimenteren geraakt met zinnen en woorden."

Hoe uit jij jouw poëzie?

,,Ik ben naast mijn werk als sociaal-juridisch dienstverlener bij MEE Veluwe singer-songwriter en daar gebruik ik veel dichtregels in. Daarnaast heb ik een blog waar ik gedichten op publiceer. Er is al een aardige groep die mij volgt, maar ik heb nog geen bundel uitgebracht, iets wat ik in de toekomst best zou willen."

Wie is jouw grote voorbeeld als dichter of dichteres?

,,Ik ben groot geworden met Rutger Kopland, een dichter die mij nog steeds heel erg aanspreekt. Ook andere dichters als Bernlef behoren tot mijn grote voorbeelden. Er is nu ook een nieuwe generatie dichters zoals Hanno van Binsbergen. Hij heeft net een bundel uitgebracht met wat ik moeilijke poëzie vind die er bij mij erg uitspringt. Ik wil mij ook niet beperken tot de grote dichters. Soms haal ik inspiratie uit zinnen die ik lees. Poëzie is uiteindelijk overal, het is mijn opdracht om daar iets van te maken."

Hoe was jouw weg naar het Stadsdichterschap?

,,Ik ben gevraagd door de huidige stadsdichter en het stadsdichterscomité. Ik vond het een hele verrassing dat ik ben gevraagd voor het stadsdichterschap. Mijn schrijfstijl schuilt vooral in kleine gedichten die over gevoelens en herinneringen gaan die uit mijzelf komen. Deze verbind ik aan iets wat ik zie of beleef, het is best persoonlijke poëzie. Daarom vroeg ik mij wel af of dit kon rijmen met het stadsdichterschap. Ik zag het werk van de stadsdichter vooral als bombastische gedichten, over gedichten met als onderwerp geschiedenis of een bepaalde lading. Ik heb samen met de huidige stadsdichter en het stadsdichtercomité gesprekken gevoerd over de stijl die bij het stadsdichterschap zou passen en daaruit bleek dat mijn stijl geen punt hoeft te zijn, het kan juist verfrissend en leuk zijn om een andere invulling te geven."

Waar schrijf jij op dit moment over?

,,Ik maak gedichten die niet persé over de stad Harderwijk gaan. Soms raak je geïnspireerd door wat je ziet. De binnenstad vind ik erg inspirerend en ook andere plekken van de stad. Ik ga de stad nu wel anders bekijken en meer op zoek naar een mooi onderwerp om over te schrijven. Soms hoef ik alleen maar rond te lopen en dan schiet een dichtregel mij te binnen."