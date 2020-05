Hennepkwekerij gevonden in appartementencomplex in Harderwijk

Duivelse dilemma’s in ‘coronahos­pi­ce’ in Nunspeet: hoe neem je afscheid op afstand?

6 mei Prachtig dat ze tien jaar bestaan, maar een feestje zit er even niet in bij de Regenboog in Nunspeet. Versjteerd door de uitbraak van covid-19, waarin het hospice regionaal een belangrijke rol vervult en alle zeilen bij moet zetten. Directeur Gerrinda van der Veen vertelt openhartig over de afgelopen weken die ze als ‘heftig, maar ook heel mooi’ heeft ervaren.