Herbouw Luttekepoort in Harderwijk krijgt steuntje in de rug

Het idee om de Luttekepoort in Harderwijk te herbouwen krijgt steun vanuit de politiek. Mogelijk staat de poort er weer in 2031, als Harderwijk 800 jaar bestaat.

VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stellen vanavond in de gemeenteraad voor om als gemeente samen met het platform voor de herbouw van de poort een onderzoek te houden om te kijken aan welke wettelijke eisen moet worden voldaan bij dit project.

Het initiatief voor de motie komt van de VVD. De partij had de herbouw van de Luttekepoort in het verkiezingsprogramma opgenomen en wil het platform met dit voorstel een steuntje in de rug geven. De motie wordt ingediend samen met ChristenUnie, SGP en het CDA, dat de historische entree van de Luttekepoortstraat ook in het verkiezinsprogramma had staan.

De Luttekepoort met de toren (rechts) op een ansichtkaart uit 1905. De middelste toren is die van de Grote Kerk, links staat de Catharinakapel.

Stadsidee

Vanuit Harderwijk bestaat overigens veel steun voor het plan. In 2017 kreeg de herbouw ruim zeshonderd stemmen bij de verkiezing van het Stadsidee 2017 en werd daarmee tweede, achter het hondenstrand. Op sociale media zijn de reacties op het plan positief.

Maar om duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden om het ook echt uit te voeren is het volgens Maarten van Panhuis van de VVD belangrijk om te weten met welke wettelijke verplichtingen rekening moet worden gehouden. Daarbij valt te denken aan zaken als verkeersveiligheid, milieu en inpassing van het plan in de omgeving. Daar zou de gemeente mee kunnen helpen.

Hanzedagen

Het Platform Herbouw Luttekepoort hoopt dat het project in elk geval in 2031 kan worden afgerond. Harderwijk bestaat dan 800 jaar en het is dan gastheer van de Internationale Hanzedagen.

De Luttekepoort met toren was een van de drie landpoorten van Harderwijk en was twintig meter hoog. De poort werd in 1803 gesloopt. Resten ervan werden teruggevonden bij de bouw van de Houtwalgarage.