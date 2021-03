Herbouw verloren Luttekepoort in Harderwijk stap dichterbij: architect krijgt opdracht schetsen te maken

video Stadsmuse­um Harderwijk toont jas legendari­sche Klok­huis-professor Fetze Alsvanouds

6 maart Grote wetenschappers als Boerhaave en Linnaeus promoveerden er, invloedrijke hoogleraren als De Gorter en Reinwardt gaven er les. Toch raakte de Universiteit van Harderwijk na haar sluiting in 1811 in de vergetelheid. Klokhuis-typetje professor Fetze Alsvanouds bracht hier verandering in. Zijn jasje is binnenkort te zien in het Stadsmuseum Harderwijk.