Herderewich roept Harderwijkers op namen van Joodse plaatsgenoten te adopteren op nationaal monument

Aanleiding om de oproep nu te doen is het feit dat het Nationaal Holocaustnamenmonument is begonnen met het graveren van 102.000 namen van Joodse mensen uit Nederland die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. De namen worden gelaserd in bakstenen, die in de toekomst allemaal een plek krijgen in het Nationaal Holocaustnamenmonument dat in de zomer van 2021 in Amsterdam wordt onthuld. In juni is de eerste paal geslagen.