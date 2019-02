Herplaatsen oud scherm te duur

Dat zegt het college van burgemeester en wethouders. Het gaat om ongeveer 750 meter aan doorzichtige geluidsschermen van 2,5 tot 3 meter hoog die nu nog staan in de bocht van de A28. In verband met de woningbouw in het gebied Harderweide moeten hier hogere schermen komen.

Het CDA had voorgesteld de schermdelen te herplaatsen bij Tweelingstad waar de bestaande ijzeren geluidsschermen er slecht aan toe zijn en bovendien niet voldoen. Het is nog onduidelijk wanneer dat wordt aangepakt.

Miljoen euro

De tijdelijke oplossing die het CDA ziet is wat het college betreft geen optie. Het is maar de vraag of het herplaatsen technisch mogelijk is en de verwachte geluidsreductie van één tot twee decibel is niet hoorbaar, stelt het college. De kosten, inclusief maatregelen op de A28 tijdens de werkzaamheden, worden geraamd op een half tot een miljoen euro.