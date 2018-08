Het einde van een tijdperk: de traditionele disco sterft uit

,,Ik denk dat 90 procent van de discotheken over tien jaar is verdwenen’’, verzucht Bas Bosch, die het uitgaanscentrum aan de Eperweg samen met zijn broers Jan en Marco runt. Starlight in Nijkerkerveen, De Stunt in Epe, D’Aesculaap in Heerde, De Buitenwacht in Kampen; al deze discotheken hebben de afgelopen vijftien jaar om uiteenlopende redenen de deuren moeten sluiten. Een subcultuur die ooit heersend was, is langzaam maar zeker aan het verdwijnen.