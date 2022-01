Het is tijd voor een stap omhoog, weet voetballer Pernelly Biya: ‘Dit is het moment’

Geen fijn nieuwjaar voor Amir uit Iran; op zoek naar een uitweg via Ermelo en Luxemburg

Amir ziet het niet meer zitten. Hij durft er niet meer in te geloven dat hij in Nederland mag blijven. Na bijna een jaar leven tussen hoop en vrees kreeg hij net voor de jaarwisseling bericht dat zijn asielaanvraag terecht is afgewezen. Binnen afzienbare tijd wordt hij het azc in Harderwijk uit gezet. ,,Ik zal het bij de kerkenraad aankaarten.’’

2 januari