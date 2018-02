'Het kon óf een ontsteker zijn voor explosieven óf inbrekerswerktuig'

Twee mannen uit Huizen zijn in de vroege morgen op de N302 door de politie ingerekend nadat zij afgelopen nacht op inbrekerspad waren in Harderwijk. De mannen werden eerder in de nacht gespot door een omwonende. Hun gedrag leek verdacht: ze gingen rond 03:00 uur de wijk in en kwamen na een paar minuten weer terug. Daarna bivakkeerden ze langere tijd in hun auto.

Naar aanleiding van de tip haastten agenten zich naar de wijk Frankrijk. Daar wilde de politie de twee inzittenden van een auto aan de Hanekamp controleren. Het tweetal sloeg bij het zien van de politie direct te voet op de vlucht.

De agenten keken in de auto en troffen daar een verdacht uitziend apparaat aan. Wijkagent Jelle van Heerikhuize omschrijft het als: ,,Een elektronisch kastje met een schakelaar, dat zowel gebruikt zou kunnen worden om explosieven te ontsteken als om auto's zonder schade te ontgrendelen."

Van Heerikhuize was afgelopen nacht zelf op uitwisseling in de politieregio waar ook Huizen onder valt, de woonplaats van de verdachten. Toen het bericht uit Harderwijk kwam dat de jongens daar gespot waren werd er direct informatie uitgewisseld.

Explosievendeskundige

Ondertussen werd er in Harderwijk een explosievendeskundige ingeschakeld om het in de auto gevonden kastje te onderzoeken. Het lid van het Team Explosieven Verkenning stelde vast dat het niet om een ontsteker ging maar om professioneel inbrekersgereedschap.

In de auto werd nog meer illegale elektronica aangetroffen, bedoeld om motor- en sleutelgegevens van auto's uit te lezen en te kopiëren. Ook werd er een snelheidsmeter en een boordcomputer van een VW Golf gevonden.

Onderschept

Op de N302 is enige tijd later een auto onderschept die de jongens opgehaald heeft uit de omgeving van Harderwijk. Om 05:30 uur werden ze in de boeien geslagen.

Vijf uur later wordt er nog een auto-inbraak ontdekt op de Hanekamp in Harderwijk. Uit een VW Golf zijn gestolen: een boordcomputer en een snelheidsmeter. Van Heerikhuize: ,,De verdenking is dat ze die later hadden kunnen gebruiken om het voertuig weg te nemen."