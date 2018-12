Het stinkt in Harderwijk en dit is de oorzaak

De brandweer schaalde rond 12.30 uur op, en rukte met groot materiaal uit naar het industrieterrein aan de Lorentzlaan in Harderwijk. De bio-energiecentrale in Harderwijk staat op het terrein van de rioolwaterzuivering en hoort bij het Waterschap Vallei en Veluwe. De stankoverlast gaat richting het industrieterrein en de woonwijk Frankrijk. In de lekkende tank zit in totaal 3000 kuub, de veiligheidsregio verwacht dat er 2000 kuub de tank uitstroomt. Doordat het materiaal dat uit de tank stroomt niet is uitgegist, geeft het veel stank. Inwoners van Harderwijk worden geadviseerd om bij overlast de ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden.