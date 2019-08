Het uitzicht van de hoogste bewoners van de Veluwe is adembenemend

Touringcar­be­drijf uit Harderwijk en Nieuwleu­sen wil landelijke dekking na overname

2 augustus Gebo Tours neemt per direct Peereboom Touringcars uit Noord-Holland over. Gebo Tours heeft nu vestigingen in Nieuwleusen en Harderwijk en hoopt met deze overname een landelijke dekking te realiseren. De organisatie is gespecialiseerd in schoolreisjes, groepsdagtochten en verhuur voor individuele tochten.