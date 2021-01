Het zomersprookje van Roland Aartsen: ‘Die hygiënezuil maakte mij en mijn bedrijf in een klap volwassen’

Gat in Harderwijk­se ijsbaan: 3 miljoen liter water stroomt in Wolderwijd

30 december Door een lek is afgelopen week maar liefst drie miljoen water van de ijsbaan in Harderwijk het Wolderwijd in gelopen. Voor IJsclub Volmoed was het een geluk bij een ongeluk dat er nog geen ijs op ligt. Vandaag werd het gat gedicht.