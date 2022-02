Hierden wil boerenerven behouden

Uitspraak Raad van State: burgemees­ter Harderwijk moet nieuw besluit nemen over sluiting drugspand

Burgemeesters moeten de harde lijn verlaten die volgens de Wet Damocles mocht worden toegepast bij het sluiten van drugspanden. Dit blijkt woensdag uit uitspraken van de Raad van State in onder meer een sluitingsbevel voor een woning in Harderwijk. De Raad van State stemde lange tijd in met toepassing van de harde lijn, maar kwam daar in eerdere uitspraken steeds vaker op terug.

