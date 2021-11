Hij komt, hij komt... in Harderwijk. Maar let op: Sinterklaas een hand geven kan dus echt niet

Terwijl sint-comités in het hele land zicht afvragen of de aankomst in hun dorp of stad wel door kan gaan , zijn ze er in Harderwijk wel uit: hij komt! Met zelfs een rijtoer, een defilé en spelletjes in de stad. Alleen Sinterklaas een handje schudden, dat kan dit jaar echt niet. Maar zo simpel als het klinkt, is het dus niet.