Hockeyclub in Harderwijk geschokt door dodelijk ongeval 18-jarige speelster Anna

Hockeyclub De Mezen uit Harderwijk is geschokt door het plotselinge overlijden van de 18-jarige Anna Kretzschmar. De speelster van dames 3 kwam zaterdagavond om het leven bij een verkeersongeval in Utrecht. De club zette zondag meteen een streep door alle wedstrijden. ,,Er is heel veel verdriet.’’

Anna Kretzschmar kwam zaterdagavond om het leven als gevolg van een verkeersongeval in Utrecht. Ze fietste daar op een bedrijventerrein en werd aangereden door een bestelbus. In het ziekenhuis overleed zij aan haar verwondingen.

MHC De Mezen dames 3 zou zondag een uitwedstrijd spelen in Zeist, maar die werd afgelast. In plaats daarvan kwamen de teamgenoten ’s morgens bijeen in het clubgebouw van MHC De Mezen om steun te vinden bij elkaar. Nadat het bestuur van de hockeyclub op de hoogte was gebracht van het overlijden, werden alle wedstrijden van De Mezen zondag afgelast.

Vlag halfstok

Voorzitter Kasper Doesborgh was zondagochtend ook in de kantine. ,,De meiden van dames 3 zijn hier geweest met de coaches en de trainer en een aantal speelsters van andere teams. Er is heel veel verdriet, veel emoties. Het zijn teamgenootjes, maar ook klasgenootjes en vrienden.’’

Het clubgebouw van De Mezen was tot laat in de middag geopend voor leden die steun zochten na het overlijden van Anna. ,,Ze was ruim een jaar lid bij ons’’, zegt Doesborgh, ,,daarvoor had ze tien jaar gehockeyd in Utrecht.’’ Op het sportpark in Harderwijk hing de vlag zondag halfstok.

Minuut stilte

De Mezen houdt maandagavond een bijeenkomst op de club voor leden die bijeen willen komen om Anna te gedenken. De club heeft ook besloten om de Algemene Ledenvergadering van woensdag uit te stellen. Volgende week zondag spelen alle seniorenteams met een rouwband. Ook wordt voorafgaand aan de wedstrijden een minuut stilte gehouden.

De tiener zat volgens Doesborgh in Harderwijk op RSG Slingerbos, in het laatste jaar van vwo. Op de plaats van het ongeval in Utrecht zijn zondag bloemen gelegd.

