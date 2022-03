Hoe druk is het bij mijn stembureau in Harderwijk?

video Maarten is dolblij met al dat water; het Leuvenumse Bos als spons vol drinkwater

Hoe natter hoe beter. Maarten Veldhuis geniet van wat hij ziet in het Leuvenumse Bos bij Harderwijk: water, overal water. Het is zoeken naar de eigenlijke beek die zich hier door het bos slingert, van Uddel naar het Veluwemeer. ,,Dit is waar we het voor doen.’’ En hij legt graag uit waarom.

26 februari