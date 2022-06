Hoe Hierdenaren anderhalve eeuw geleden massaal op zoek gingen naar een beter leven in Amerika

Harderwijk krijgt drijvend restaurant: dineren in honderd jaar oude salonboot

De honderd jaar oude salonboot van Rederij Veluvia in Harderwijk verandert in een drijvend restaurant. In steden zoals Amsterdam en Utrecht is de zogenaamde ‘dinner cruise’ al razend populair en ondernemer Dirk Roelofsen (29) is ervan overtuigd dat het concept hier ook kans van slagen heeft.

31 mei