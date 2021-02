Hoge verkeersdrempels blijven, stadsbus Harderwijk kiest andere route

Uitgestor­ven wegen in Harderwijk: wandelaars genieten van winterland­schap

7 februari In één nacht is het gebeurd; de grijzige coronawereld is veranderd in een wit sprookje. Wel een sprookje met een harde en ijzig koude oostenwind, maar daar trekken veel mensen zich niets van aan. Met vrolijke gezichten wensen we elkaar goedemorgen. Wat mooi he!