Holle buizen laten glazen en stadsmuur trillen in Harderwijk

Uitgestor­ven ruïneste­den van Carla Zeegers uit Harderwijk verraden een teken van leven

12 september Lege gebouwen en scheefzakkende bruggen houden elkaar in evenwicht op de inkttekeningen van Carla Zeegers uit Harderwijk. Haar intrigerende landschappen van verlaten ruïnes trekken internationaal de aandacht. Tot 28 oktober zijn ze te zien in het Stadsmuseum in Harderwijk.