Homofeest Harderwijk hard nodig

Veel Harderwijkers beschouwen hun stad als het liberale bastion van de Biblebelt. Een baken van licht in de conservatief-christelijke duisternis. Toch is het aantal openlijke homoseksuelen in de Veluwse havenstad nog altijd op één hand te tellen.

Volgens horeca-ondernemers Arnold Posthumus (Hotel Monopole) en Steven van Geelen (Beachclub Walhalla), die beiden jaren geleden uit de kast kwamen, is dat niet zonder reden. Homo's worden in Harderwijk weliswaar getolereerd, maar niet per se geaccepteerd. Om die reden hebben Posthumus en Van Geelen besloten om in hun woonplaats een homofeest te houden, iets wat nooit eerder is gedaan op de Noordwest-Veluwe. ,,We hopen dat het een eerste stap richting totale acceptatie is."

Onzin

De recente politieke discussie in Harderwijk over de aanleg van een gaybrapad, was voor Posthumus en Van Geelen een wake-upcall. Het was een idee van VVD-raadslid Menno Doppenberg, die zelf drie jaar geleden uit de kast kwam. Zijn voorstel haalde het niet, omdat de christelijke partijen in de gemeenteraad het onzin vonden.

,,Maar zelfs in mijn vriendengroep werd een beetje smalend gereageerd op het idee van Menno", zegt Posthumus. ,,En daar stond ik toch wel van te kijken. 'Hetero's hebben toch ook geen eigen oversteek?', hoorde je dan. Als je dat denkt, heb je het gewoon niet begrepen. Zo'n gaybrapad gaat niet om het krijgen van een voorkeursbehandeling. Het is bedoeld als steuntje in de rug voor de lokale homogemeenschap."

Posthumus en Van Geelen hebben vervolgens hun voelsprieten uitgezet en kwamen zo steeds meer tot de conclusie dat er op het gebied van homo-acceptatie nog veel terrein valt te winnen in Harderwijk. ,,We spraken een meisje dat tijdens haar middelbare schoolperiode uit de kast kwam", zegt Van Geelen. ,,Ze kreeg gevoelens voor een goede vriendin en besloot haar dat te vertellen. Dat pakte compleet verkeerd uit. Ze werd verstoten en door al haar schoolgenoten gepest en buitengesloten. Daar schrokken wij echt van en door haar verhaal raakten we er nog meer van overtuigd dat we iets moeten doen."

Vriendelijk

Posthumus en Van Geelen willen overigens niet de indruk wekken dat Harderwijk een hel is voor homoseksuelen. Zelf ondervinden ze nauwelijks hinder van hun geaardheid. ,,Maar dat komt ook doordat wij sterk in onze schoenen staan en niet over ons heen laten lopen", zegt Posthumus. Desondanks belanden ook zij wel eens in ongemakkelijke situaties. ,,In de bar is meer dan eens tegen mij gezegd dat ik 'tenminste een goede homo ben'. Dat klinkt misschien vriendelijk, maar is het natuurlijk niet."

Quote In de bar is meer dan eens tegen mij gezegd dat ik 'tenminste een goede homo ben'. Arnold Posthumus

Van Geelen: ,,Ik voel mij veilig en welkom in Harderwijk. Tegelijkertijd ben je je wel bewust van je geaardheid. Ik ga in de kroeg niet staan zoenen met een man, want dat wordt door de meeste mensen niet op prijs gesteld."

Van Geelen en Posthumus kunnen daar op zich prima mee leven, maar het toont volgens hen wel aan dat er van absolute gelijkheid nog geen sprake is in Harderwijk. ,,Laat staan in de andere plaatsen op de Veluwe, waar de inwoners vaak nog net wat conservatiever zijn."

Discoband

Daarom wordt op zaterdag 28 oktober de eerste editie van 'Village People' gehouden. Deze naam is natuurlijk niet toevallig gekozen. De gelijknamige discoband is de maker van de hit YMCA, het lijflied van de homogemeenschap. Ook is het een ironische verwijzing naar de uitspraak 'the only gay in the village', uit de comedyserie Little Britain. ,,Ironisch omdat het overduidelijk is dat de homogemeenschap in Harderwijk en regio veel groter is dan die nu lijkt."

Village People, dat wordt gehouden in de officiersmess op het voormalige kazerneterrein Kranenburg-Noord, is in principe voor iedereen toegankelijk. ,,Al hopen we natuurlijk dat homo's en lesbiennes de meerderheid van de aanwezigen vormen. Het gaat er immers om dat zij terechtkomen in een omgeving waar zij zich volledig op hun gemak voelen en zichzelf durven zijn."