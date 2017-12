Honden blijven nog even belast in Harderwijk

De hondenbelasting afschaffen lijkt een sympathiek idee, maar het is nog niet zo eenvoudig. In Harderwijk zijn ze er nog niet uit.

Een pleidooi van de PvdA en de VVD in Harderwijk om de hondenbelasting met ingang van 2019 af te schaffen strandde donderdagavond in de gemeenteraad, vooral omdat het verlies aan inkomsten van zo'n 167.000 euro per jaar niet zomaar kan worden goedgemaakt.

Laurens de Kleine van de PvdA had het initiatief genomen om via een motie burgemeester en wethouders te vragen een einde te maken aan de hondenbelasting. De VVD had zich daar bij aangesloten.

Discussie

De hondenbelasting is al in ruim 140 van de bijna 400 gemeenten in Nederland afgeschaft en deze belasting staat ook landelijk ter discussie. Het is volgens De Kleine niet duidelijk hoeveel geld in Harderwijk wordt uitgegeven voor de aanpak van hondenpoep en het onderhouden van de uitlaatveldjes.

Afschaffing heeft volgens hem een positief effect; hondenbezitters zouden zich dan realiseren dat ze zelf de boel op moeten ruimen.

De andere fracties verwachtten daar weinig van. Maar bovendien zou eerst duidelijk moeten zijn hoe die 167.000 euro dan moet worden opgehoest. De discussie komt volgend jaar vanzelf terug.

De hondenbelasting bedraagt in Harderwijk 57,70 euro per hond (in 2017). In Ermelo kost de eerste hond 65,50 euro, de tweede 131 en de derde 196,50. Hondenbezitters in Nijkerk betalen 69,10 euro voor de eerste hond en voor de tweede en derde 121,80 euro.