Hondenpoep overal in Harderwijk opruimen? Goed idee!

De kat van ome Willem is op reis geweest ...'Mensen met Alzheimer bellen met het verleden

12:46 Het lijkt niet alleen een oude draaischijftelefoon: het is er ook eentje. Bewoners van De Amaniet in Ermelo kunnen ermee bellen naar het verleden, in de vorm van liedjes van vroeger. En dan meezingen. ‘Spring maar achterop.’