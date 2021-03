Hoop en liefde in Harderwijk zijn okay, maar Amir’s geloof is niet oprecht genoeg, vindt de IND

Opslagcon­tai­ner met accu’s vat vlam bij groothan­del Celectric BV in Harderwijk

22 februari Rookwolken boven Celectric BV aan de Nobelstraat in Harderwijk. In het bedrijf is maandagavond rond 19.00 uur brand ontstaan in een kunststof opslagcontainer. In de opslagcontainer zitten accu’s.