Hoop en liefde in Harderwijk zijn okay, maar Amir’s geloof is niet oprecht, vindt de IND

Ziekenhuis St Jansdal slaat alarm over zorgmij­ders: ‘Er staat hier écht geen meneer corona voor de deur’

19 februari Ziekenhuis St Jansdal is verontrust over het uitblijven van nieuwe patiënten die zorg nodig hebben. In vergelijking met januari vorig jaar - toen corona nog moest uitbreken - registreerde het ziekenhuis dit jaar in dezelfde maand zo’n 25 procent minder nieuwe verwijzingen.