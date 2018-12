Hoop op herplaatsing Asbestdelver in Harderwijk

De gemeente Harderwijk ziet het vooralsnog niet zitten om het beeld De Asbestdelver in het nieuwe Waterfrontgebied te plaatsen. Maar er is juist ook enthousiasme over dat plan.

Niet alleen de Brabantse onderzoeker Rien de Visser, maar veel meer mensen en organisaties zien wel iets in de herplaatsing van het beeld De Asbestdelver in het Waterfront in Harderwijk. Vanuit verschillende kanten komen reacties dat er niet alleen naar de negatieve gevolgen van asbeststeenfabriek Asbestona moet worden gekeken, maar ook naar de positieve kanten.

De Asbestdelver is gemaakt door de Duitser Johann Robert Korn. Lange tijd heeft het beeld gestaan bij Asbestona, in het gebied waar nu wordt gewerkt aan het Waterfront. Het in brons gegoten beeld heeft deze eeuw al enige tijd in de hal van het stadhuis gestaan, maar het ligt nu in opslag. Ondanks het verzoek van Rien de Velde vindt de gemeente Harderwijk herplaatsing van het kunstwerk niet wenselijk, vanwege het asbestverleden en de negatieve associaties.

Wegstoppen

Daar is bijvoorbeeld Gerda Jansen het niet mee eens. Haar vader Piet heeft 33 jaar gewerkt bij de fabriek Asbestona en is op 66-jarige leeftijd overleden. ,,Zijn longen waren helemaal versteend”, weet ze. ,,Mijn vader was een collega en vriend van Willem van den Bosch, die het werk weer heeft teruggehaald naar Harderwijk. Daar heeft hij veel moeite voor gedaan. Ik vind niet dat je dan zomaar iets kunt wegstoppen.”

Jansen wil zich er hard voor maken dat het beeld een plek krijgt in Harderwijk. ,,Het heeft ook goede dingen gebracht. Een herdenkingsmonument zou mooi zijn. Het wegstoppen van het beeld is in ieder geval nooit de bedoeling geweest. Er moet toch in heel Harderwijk wel ergens een plekje zijn”, vraagt ze zich hardop af.

De plaatselijke D66 is van mening dat de dubbele geschiedenis rondom Asbestona niet moet worden verborgen, maar juist de volle aandacht verdient in het Waterfront. Fractievoorzitter Martijn Pijnenburg heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college, en wil onder meer weten of er ook contact is met nabestaanden en gezondheidsdiensten. ,,We moeten niet alleen de positieve kanten, maar ook de keerzijden benadrukken.”

Uniek beeld

Historisch onderzoeker Rien de Visser, die onder meer in het blad van de oudheidkundige vereniging Herderewich pleitte voor de terugkeer van het beeld in de openbaarheid, vindt het mooi dat er een discussie op gang komt. ,,Het is interessant. Want hoe ga je om met dergelijke erfgoed? Het beeld is uniek, aangezien het herinnert aan goede én slechte tijden. De man, uitgebeeld op het kunstwerk, kan gezien worden als lotgenoot. Een gedenkplek zou mooi zijn. Ik wil er graag over meedenken.”

Een poll over het onderwerp op de site van De Stentor levert een duidelijk uitslag. Ruim 80 procent van de ruim 230 respondenten vindt plaatsing van het beeld zinvol. Zo’n één op de zes mensen die heeft gereageerd vindt plaatsing van de Asbestdelver in het Waterfront geen goed idee, vanwege onder meer de negatieve herinneringen.

De gemeente Harderwijk was vrijdagmiddag, ondanks herhaaldelijk verzoek, nog niet in staat inhoudelijk te reageren, vanwege de vele ‘emotie die meespeelt in dit verhaal’. Woordvoerder Susanne aan ’t goor: ,,Het beeld verdient wat ons betreft een goede plek gezien de belangrijke geschiedenis ervan voor Harderwijk.”