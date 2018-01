Horeca Academie Harderwijk van start

Met de Horeca Academie willen Harderwijkse restaurateurs aankomend personeel interesseren voor de horeca. ,,Want het is een vak en geen bijbaan.''

Zo'n tachtig belangstellenden waren op de kick-off, maandagavond bij restaurant Veluvia in Harderwijk, afgekomen. Het bewijst dat de horeca bewust is van de noodzaak om wat te doen en personeel te trekken. Vandaar de oprichting van de Horeca Academie, die zaterdag 10 februari begint met een open dag.

,,Dan kunnen de leerlingen allemaal naar binnen lopen en in de keuken kijken wat we doen. Verder houden we maandelijks een workshop: van wijn schenken tot worst maken en vis fileren; om te laten zien hoe het werkt in de praktijk'', zegt Koos Brochard van Klein Parijs, een van de initiatiefnemers.

Vacatures

,,We weten al dat er veel vacatures zijn in de horeca en dat wordt in de toekomst niet minder, terwijl de vraag van de consument wel groot is. De urgentie is voor iedereen heel duidelijk. Ondanks dat iedereen met zijn eigen restaurant bezig is, zie je veel collegialiteit en bereidheid dit met elkaar te doen. 30 van de ruim 40 restaurateurs in Harderwijk doen mee. Ook de scholen worden steeds enthousiaster.''

Brochard ziet aan verkiezingen van sommelier en kok van het jaar dat het vak hipper wordt en wil hier op inspelen. ,,Het is keihard werken om de Champions League of de Olympische medaille in ons vakgebied te halen. Daarom moeten we de jeugd van 12-14 jaar, die nog een opleiding moet kiezen, interesseren om er een vak van te maken. De horeca is geen bijbaan.''

Tekort

Wim Zwaart (Ratatouille) is een van de restauranthouders die zich hebben aangesloten. ,,Er schijnt nu al een tekort aan geschoolde koks te zijn.''

Geu Koudijs en Jolanda Bonen vertegenwoordigen Deltion College Zwolle. Zij doen mee en waarderen het dat het bedrijfsleven zich inspant om aandacht te besteden aan de opleiding. Koudijs: ,,De keuken wordt vaak niet gezien als bijbaan, maar voor de bediening geldt dit wel. De Horeca Academie laat in de praktijk zien dat het niet alleen leuk is, maar je ook in de toekomst je geld ermee kunt verdienen.''