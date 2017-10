Horeca valt over Den Herder Boulevard: 'Het moet Strandboulevard blijven'

VVD Har­der­wijk-Hier­den wil nieuwe maatregelen tegen auto-inbraken

24 oktober De VVD Harderwijk-Hierden pleit bij het college van burgemeester en wethouders voor nieuwe maatregelen tegen auto-inbraken in de wijk Drielanden. De partij maakt zich zorgen omdat het in de nacht van maandag op dinsdag ‘weer volop raak’ was aan de Chansondreef en Braambergerhout. De wijze waarop werd ingebroken - zonder braaksporen - is volgens de VVD te vergelijken met die van vorig winterseizoen. Daarop werden maatregelen genomen. Maar die zijn niet afdoende, concludeert fractievoorzitter Peter de Groot.