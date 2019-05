'Hotel’ voor max 200 arbeidsmigranten in Harderwijk

Zeven jaar cel voor 77-jarige man uit Harderwijk: hij kocht een pistool om zijn ex te vermoorden

14:05 Een 77-jarige man uit Harderwijk heeft donderdag 7 jaar cel gekregen voor de voorbereiding van de moord op zijn ex-vrouw. Hij kocht in januari een pistool om zijn ex-vrouw van het leven te beroven. Wat hij niet wist, was dat de verkoper een politieagent was.