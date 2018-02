House of Joy biedt asielzoekers warm welkom in Harderwijk

House of Joy, dat is een nieuwe plek waar asielzoekers buiten het azc inwoners van Harderwijk kunnen ontmoeten. Het gaat om de Open Hof, het wijkgebouw van de baptistengemeente aan de Jacob Catsstraat 3. Het gaat om een initiatief van de plaatselijke kerken. „We willen vreugde bieden in het vaak moeilijke leven van de asielzoekers.”

„Het House of Joy (HOY) staat open voor alle asielzoekers en statushouders, ongeacht hun afkomst, religie en dergelijke'', zegt initiatiefnemer Sjaak Verboom. Als relatiemanager van Stichting Gave maakt hij deel uit van de werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk. ,,Per activiteit richten we ons wel op bepaalde doelgroepen, zoals mannen apart of vrouwen of kinderen.''

Mannenavond

Als eerste activiteit van het HOY zijn de mannenavonden gestart. Ze worden eens per veertien dagen op donderdag gehouden, met medewerking van veertien vrijwilligers uit de kerken. Verboom: „Dit zijn laagdrempelige ontmoetingen. Wij drinken gezellig wat, praten, doen een spel en draaien muziek. Onlangs kwam een Syrische man met een complete Syrische maaltijd binnen. Dat betekende met z'n allen flink eten. Andere spontane acties zijn gewenst, zoals muziek, dans, het draaien van een film of iets dergelijks.”

Religie

Er is ook de mogelijkheid om aandacht te besteden aan zingeving of religie, zegt Verboom. „Op het azc zijn religieuze activiteiten niet toegestaan, maar het HOY biedt daar wel ruimte voor. Stel dat een groep mannen meer wil weten van de bijbel of dat een van hen graag wil dat er met hem wordt gebeden, dan kan dat. We hebben al geregeld leuke gesprekken met moslims over hun geloof en over wat wij als christenen geloven, met respect voor elkaar. Ook het leren van de Nederlandse taal is een belangrijk aspect.”