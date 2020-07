Huis kopen in het Waterfront in Harderwijk? Dat kost dan minimaal vier ton

Boa's in de regio de straat op met bodycam en handboeien, nog geen wapenstok en pepper­spray

12 juli Wel handboeien en bodycams maar (nog) geen wapenstok en pepperspray voor de boa's in Harderwijk, Ermelo en Putten. Dat is wat de burgemeesters van de drie gemeenten, politie en openbaar ministerie vooralsnog hebben besloten naar aanleiding van incidenten elders in Nederland. ,,Hier zijn we vooral gastheer.’’