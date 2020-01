Huis van Ronnie (32) uit Harderwijk brandt uit, terwijl hij elders jaarwisseling viert met vrienden

Op nieuwjaarsdag rommelt hij met moeder Dieuwie door de donkere koude woning aan het Marsdiep. De stroom is afgesloten. Bij zijn ouders, elders in Harderwijk, draait de wasmachine al overuren, want alle kleren en andere spullen stinken naar rook. ,,We zijn hier nu even om te kijken of de katten al terug willen komen.’’