Huisartsen: band met St Jansdal blijft hecht, ook na miljoenenstrop

Dat ziekenhuis St Jansdal op dit moment te maken heeft met langere wachttijden en dat de huisartsen hun patiënten soms verwijzen naar elders waar het sneller gaat, is niet zo verwonderlijk, meent Roland Ekkelenkamp, woordvoerder van de huisartsen in Harderwijk. Tegelijk gaat hij ervan uit dat het snel weer beter wordt. ,,Bel me over een half jaar maar weer, dikke kans dat de wachttijden weer op normaal niveau zijn.''

De directie van het ziekenhuis luidde vorige week de alarmbellen, nadat bleek dat het regelrecht op een miljoenverlies afstevent. Belangrijke oorzaak zou de invoering van het nieuwe Elektronisch Patiëntendossier (Epic) zijn. De omgang daarmee is op z'n zachtst gezegd nogal wennen, met als gevolg lange wachttijden en patiënten die uitwijken naar andere ziekenhuizen.

Te makkelijk gedacht

,,Misschien dat er toch iets te makkelijk over is gedacht is", zegt Ekkelenkamp, bestuurder bij Huisartsen Coöperatie Medicamus, waarbij zo'n zeventig huisartsen uit de regio Harderwijk zijn aangesloten. ,,Ik verwachtte eigenlijk wel dat dit problemen op zou leveren."

Volgens Ekkelenkamp komt de klap extra hard aan, omdat er bij het St Jansdal simpelweg geen ervaring is met rode cijfers. ,,Ze hebben jarenlang boven de markt gezeten, het ging heel erg goed. Die tijden zijn voorbij. Dan is het gewoon even wennen als het minder gaat."

Teruglopen

Vooralsnog heeft hij er vertrouwen in dat het snel weer goed komt met het St Jansdal. ,,Ik zie nu al dat de wachtlijsten, met name op de polikliniek, aan het teruglopen zijn. Het is gewoon kwalitatief een heel goed ziekenhuis. De verpleging is 'top of de bill' net als de specialisten.''