Huismus steekt stokje voor plannen van uitgekochte kalverboer uit Hierden

Deel windmolen breekt af langs dijk bij Zeewolde: 'We wilden net een monteur sturen'

Een ravage in Zeewolde vandaag: daar is een deel van een windmolen afgebroken langs de Eemmeerdijk (N704). Langs de weg, in de berm en het weiland, liggen brokstukken van het gevaarte verspreid. Opvallend: de avond ervoor viel de windmolen al stil door een foutmelding.

4 januari