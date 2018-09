Huisuitzetting dreigt voor Harderwijkse hennepteler

De politie ontdekte op 30 november vorig jaar in hun huis een hennepkwekerij met 140 planten. De politierechter veroordeelde de hoofdbewoner daarvoor tot een taakstraf van 80 uur. Zijn echtgenote werd vrijgesproken. Een van hun kinderen is nog minderjarig.

De rechtbank Gelderland besliste vorige week dat de burgemeester het opgelegde sluitingsbevel mag effectueren. De burgemeester wil dat doen, maar het Harderwijkse stel heeft de Raad van State met spoed gevraagd om schorsing van de rechtbankuitspraak. Volgende week geeft de Raad van State in hoger beroep een voorlopig oordeel. Op 21 november dient in Den Haag de bodemprocedure.

Gezinnen

Dit tot frustratie van de burgemeester, zo bleek uit het felle betoog van advocaat F. Pommer, die namens de burgemeester optrad. ,,Een heel verkeerd signaal naar het drugscircuit dat het allemaal zo lang duurt. Het signaal aan het drugscircuit is: zet je drugskwekerijen neer bij gezinnen want dan ontspring je de dans van woningsluiting."

Bord in de tuin

De man ontkent dit allemaal. Het was een eenmalige fout waar zelfs zijn vrouw niets van wist, zei raadsvrouw A. Verweij. Als de gemeente zo daadkrachtig had willen zijn, dan had de woning meteen na de ontdekking gesloten kunnen worden maar dat heeft de burgemeester niet nodig gevonden, zei ze.

De verwachting is dat de Raad van State het schorsingsverzoek toewijst en dat er pas eind dit jaar een bodemuitspraak is over het sluitingsbevel. Een woningsluiting gaat gepaard met een bord in de tuin dat de woning op grond van de Opiumwet is gesloten. Dat bord is de grootste angst van het koppel, zei de vrouw van de kweker.