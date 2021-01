Iconisch Harderwijks slagersbedrijf stopt na 200 jaar: voorvader was nog soldaat in leger Napoleon

Wildplas­ser smijt putdeksel door ruit cafetaria in Harderwijk: ‘Precies op de plek waar mijn vrouw stond’

12 januari Snackbarhouders Bart en Elles van der Mark werden vorige week opgeschrikt toen een boze voorbijganger een putdeksel door de ruit van snackbar Tweelingstad in Harderwijk heen gooide. De man was boos omdat hij door het echtpaar terecht was gewezen na een poging tot wildplassen in de steeg naast de snackbar. Vaste klanten hebben nu een steunactie opgezet voor het echtpaar.