Iconische woontoren in Harderwijk sneuvelt; van Gelders kasteel naar dood paard; waar ging het mis?

Ruim 4,5 jaar is er over gesproken, er is aan getekend en gerekend, iedereen mocht meedenken. Een Gelders kasteel moest het worden, een iconisch beeldmerk in de nieuwe Harderwijkse kustlijn of dan tenminste een fraai woongebouw. Maar omwonenden voelden zich belazerd en de politiek kon geen keuze maken. Nu is het hele woontorenplan diep in een la gestopt. Wat is er gebeurd?