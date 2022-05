Idealisten achter plan voor oude bieb Harderwijk vrezen dat ontmoetingsplek vervalt

De doorverkoop van de voormalige bibliotheek in Harderwijk voor 2,5 miljoen euro baart de mensen achter het idee om er een ‘bruisend en sociaal ontmoetingscentrum’ in onder te brengen zorgen. Ze vrezen dat de nieuwe eigenaar zo’n maatschappelijke functie in gaat ruilen voor woonruimte om de investering op te kunnen hoesten.