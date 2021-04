IJsbaan in Harderwijk wordt omgetoverd tot sup-verhuur: eerste stap naar levendige kuststrook

Harderwijk blijft duimen voor hogere schermen langs A28, al is het pas in 2025

26 maart Bewoners en gemeente gaan er alles aan doen om de hogere geluidsschermen langs de A28 bij Harderwijk eerder dan in 2025 geplaatst te krijgen. Maar tegelijk zijn er twijfels. Het project is in handen van Rijkswaterstaat en de invloed vanuit Harderwijk is beperkt. ,,Maar we houden de druk op de ketel.’’