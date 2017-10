IJsbaan op de Markt in Harderwijk gaat toch door

"Het lijkt er misschien op dat we elk jaar de noodklok luiden, maar dat is niet zo. Vorig jaar, ons jubileumjaar, ging het juist heel soepel. Dit jaar zat het echt tegen. We moesten de mensen blijkbaar even wakker schudden", zegt bestuurslid Marcel Schipper, die op zich wel begrijpt dat sponsoren lastig te vinden zijn. "Er zijn in Harderwijk nog veel meer mooie evenementen. We vissen allemaal in dezelfde vijver. We zijn dan ook heel erg blij met alle mooie reacties en bijbehorende sponsordeelnamen."