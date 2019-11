Illegaal vuurwerk onderschept in Harderwijk en Zeewolde: ‘Die shell blaast een auto op’

Kinderen komen uit hele land naar Speculaas­stad in Harderwijk

23 november Sinterklaas en zijn pieten zijn dit jaar verhuisd. Ze logeren in Speculaasstad aan de Havendijk in Harderwijk. Sint heeft zijn werkkamer in molen De Hoop en de activiteiten, die bij het kinderfeest horen, zijn ondergebracht in restaurant Veluvia, Pakjesboot 14 en de Vischafslag/ Botterstichting. En tussen de pakjes en de pepernoten, is ook nog de collectie van het Nationaal Sinterklaasmuseum te zien.