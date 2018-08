Imago's Apenheul en Dolfinarium onder druk

Oproep: wat is jouw herinne­ring aan discotheek Harders Plaza in Harderwijk?

12:14 Nog één keer het dak eraf komende zaterdag en dan sluit discotheek Harders Plaza in Harderwijk voorgoed de deuren. Daarmee komt een einde aan een periode van tien jaar, waarin Harders Plaza eerst uitgroeide tot een van de drie grootste van het land en daarna - zoals zoveel discotheken - te maken kreeg met tanende belangstelling. De Stentor besteedt uiteraard aandacht aan de sluiting en is benieuwd naar ervaringen van bezoekers. Heb je een leuke anekdote, een mooi verhaal of een pakkende herinnering, stuur die dan naar westveluwe@destentor.nl of zet 'm op onze Facebookpagina.