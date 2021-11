Impuls voor sociale huur in Harderwijk: bouw begint in 2025, maar spoedzoekers in de kou

Pretpark Julianato­ren zit weer in de lift, Dolfinari­um beleeft opnieuw moeizaam seizoen

Het Dolfinarium in Harderwijk heeft opnieuw een moeizaam seizoen achter de rug. Uit het aantal verkochte parkeerkaarten blijkt dat de bezoekersaantallen op hetzelfde niveau bleven steken als in rampjaar 2020, toen corona de hele recreatiesector lamlegde. De Julianatoren in Apeldoorn meldt juist dat de weg omhoog weer is gevonden.

4 november