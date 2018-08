In beslag nemen hond 'is voldoende straf' voor Harderwijker

Zijn hond is hij kwijt en daarmee is een 38-jarige man uit Harderwijk voldoende gestraft. Dat oordeelde de politierechter in Zutphen woensdag in een zaak rond dierenmishandeling.

De 38-jarige D. van den E. zou zijn hond Zino onvoldoende verzorgd en zelfs mishandeld hebben. Dat laatste kwam alleen naar voren uit verklaringen van zijn toenmalige buren in Nunspeet. Het onthouden van verzorging werd meerdere keren door agenten geconstateerd. De pitbull liep tussen de glasscherven, zijn voederbak was telkens leeg en er was te weinig water. In zijn oor zat een ontsteking, de vacht was vies en Zino liep scheef.

Psychose

Redenen voldoende om de hond in beslag te nemen. Toch werd Zino al rap weer teruggegeven, zei advocaat Frank van Rijthoven. Als Van den E. in een psychose zat, mishandelde hij de hond, las de politierechter voor uit het dossier. ,,En als hij zich goed voelde, was hij dolverliefd op Zino.'' Nadat Van den E. voor andere feiten werd opgepakt en vast kwam te zitten, raakte hij zijn hond definitief kwijt. Vermoedelijk is Zino inmiddels bij een ander gezin ondergebracht.

Er lag voldoende bewijs om Van den E. te veroordelen, vond de officier van justitie. De omstandigheden waarin de verdachte de hond achterliet, waren ontoereikend. Dat hij de hond medische zorg onthield, achtte de officier niet langer bewezen. Ze vroeg om een voorwaardelijke taakstraf van 20 uur in de hoop dat hij voor zijn huidige hond wel goed zorgt.

Gedragsrapport hond