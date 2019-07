In Harderwijk is altijd wel wat met het regenboogpad

Topvrouw St Jansdal: Spoedeisen­de Hulp blijft nog heel lang in Harderwijk

2 juli Patiënten van ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk hoeven niet te vrezen dat de Spoedeisende Hulp (SEH) in Harderwijk snel gaat verdwijnen. Maar bestuursvoorzitter Relinde Weil sluit niet uit veranderingen in de ziekenhuiszorg daar op lange termijn wel voor kunnen zorgen.