In Harderwijk is het aantal mensen met een WW-uitkering gedaald

In Harderwijk krijgen dit jaar minder mensen een werkloosheidsuitkering dan in 2022. Dat is in lijn met de landelijke ontwikkeling. Ten opzichte van 2020 nam het aantal werklozen ook af.

In de gemeente Harderwijk ontvangen op dit moment ongeveer 362 mensen een WW-uitkering. Begin 2022 waren dat er 453. In 2020 lag het nog hoger, toen ontvingen zo'n 608 mensen een werkloosheidsuitkering. Van alle inwoners in Harderwijk ontvangt vandaag de dag slechts 1 procent een werkloosheidsuitkering.

WW-uitkeringen in Gelderland

In de provincie Gelderland daalde het aantal werklozen de afgelopen jaren met 38 procent, naar ongeveer 15.968 mensen. Ongeveer 1,4 procent van de inwoners van Gelderland heeft een WW-uitkering. De provincie scoort daarmee beter dan het landelijk gemiddelde.

Zware coronajaren

Het aantal Nederlanders met een werkloosheidsuitkering is in Nederland de afgelopen jaren flink gedaald. Op dit moment ontvangen zo'n 154.000 Nederlanders een WW-uitkering. Dat is twintig procent minder dan begin 2022. Het aantal werklozen ligt in heel het land sinds een aantal maanden zelfs op het laagste niveau in zeker tien jaar tijd.

Het is een flinke ommekeer na de optater die de economie kreeg door de corona-uitbraak. In die periode raakten veel mensen hun baan kwijt. Terwijl aan het begin van 2020 nog zo'n 241.000 mensen een werkloosheidsuitkering ontvingen, ontvingen op het hoogtepunt van de pandemie meer dan 300.000 mensen een WW-uitkering.

Over dit onderzoek

Voor het maken van dit artikel is gebruik gemaakt van cijfers van het UWV. Er is gekeken naar de cijfers per gemeente van de jaren 2019 t/m begin 2023. Er zijn percentages berekend om gemeenten en provincies enerzijds naast de landelijke trend te kunnen leggen en anderzijds onderling te kunnen vergelijken.