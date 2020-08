In memoriam: journalist Toon van der Stappen (1958-2020), meester van de milde ironie

De Harderwijker journalist Toon van der Stappen is maandag op 62-jarige leeftijd overleden. Hij was al enkele maanden ziek.

Toon van der Stappen is bij het lezerspubliek vooral bekend geworden vanwege zijn columns in de huis-aan-huiskranten Het Kontakt en de Stadsomroeper. Zijn column ‘Pluisje’ kreeg veel waardering in de regio. Dat de column bijna tien jaar een vaste waarde bleef, zegt iets over de vertelkunst van Van der Stappen. In korte stukjes beschreef hij, met milde ironie, Veluwse mensen en actualiteiten.

Begin jaren ’90 kwam Toon van der Stappen vanuit Spijkenisse naar de Veluwe, om als welzijnswerker aan de slag te gaan bij Stichting Jeugd en Jongerenwerk Harderwijk. Maar al na enkele jaren nam hij ontslag, want hij wilde graag schrijven. Hij volgde een studie aan de School voor de Journalistiek en vestigde zich als zelfstandig ondernemer met zijn bedrijf toonvanderstappenschrijft. ,,De liefde voor taal kwam pas op latere leeftijd,’’ vertelde Toon in maart in het radioprogramma El Mundo op VeluweFM. ,,Op school is er geen opstel dat ik met plezier heb geschreven.’’

Zelfspot

Maar het schrijfwerk van Van der Stappen werd gewaardeerd en zijn luisterend oor zorgde dat hij een graag geziene gast was. Met een glimlach en een dosis zelfspot analyseerde en relativeerde hij de situatie. Hij maakte hij nieuwsverhalen en interviews voor kranten, schreef nieuwsbrieven over het Waterfront voor de gemeente Harderwijk en hij maakte bedrijfspotretten voor het blad Driesteden BUSINESS, waarvan hij hoofdredacteur was.

Prijzen

In de beginjaren pakte Toon alles aan. Zo schreef hij streekromans en doktersromans, die maandelijks in grote oplagen in de boekhandels verschenen. Zelf noemde hij het ‘flutromans’. Puzzelboeken stampte hij in elkaar en hij publiceerde verhalen in Playboy, reismagazine Meridian en woonblad In & Om. Hij won enkele literaire prijzen met zijn korte prozaverhalen. Het ontroerende verhaal over zijn drankzuchtige vader in Hollands Maandblad hakte er in bij de lezers.

Jubileumboek Park3

In opdracht van het welzijnswerk schreef Van der Stappen een boek over het jongerenwerk in Harderwijk vanaf de jaren 50 tot de oprichting van jongerencentrum Park3. Het boek heette ‘Als 'n Vlinder ‘n Orkaan’ . Van der Stappen werkte aan een tweede deel van dat boek, over hoogte- en dieptepunten in poppodium Estrado in Harderwijk. Het zou komend najaar verschijnen.

Het voek dat Toon van der Stappen schreef over het lange ontluiken van de Harderwijkse jongerencultuur.

De journalist hield van popmuziek en van schaatsen. In de beginjaren van popfestival Aaltjespop in Harderwijk kondigde hij de artiesten aan op het podium. Zijn verjaardag op 3 juli vierde hij graag op festival Roskilde in Denemarken. Vanwege de coronacrisis heeft Toon dit jaar voor het eerst in 25 jaar zijn verjaardag niet in Roskilde gevierd, maar gewoon thuis.

Japan

In 1994, toen Van der Stappen de Olympische Spelen in Hamar bezocht, ontmoette hij de Japanse schaatsster Tomomi Okazaki, die de Nederlandse journalist voorstelde aan de rest van de Japanse damesploeg. Een wederzijdse vriendschap was geboren en Van der Stappen bezocht verschillende keren Japan, waar hij altijd Okazaki opzocht.

De laatste maanden werd Toon steeds magerder, vertelt zijn vriendin Karin. ,,Hij was een zorgmijder, dus hij ging niet graag naar de dokter. Toen zijn buik hard werd wist hij dat het niet goed was. Een officiële diagnose is nooit gesteld. Maandagochtend viel hij opeens weg.’’

Vrijdag 21 augustus wordt Toon van der Stappen gecremeerd in Amersfoort. We gaan zijn lach en zijn bijdragen missen.

Toon van der Stappen luistert.