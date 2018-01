In memoriam: megakreeft Louis (80)

videoLouis is niet meer. De van het kerstdiner geredde megakreeft is ruim week na aankomst in zijn nieuwe thuis - het Dolfinarium in Harderwijk - overleden. Hij is inmiddels voor 'autopsie' overgebracht naar Texel waar zijn exacte leeftijd en hopelijk ook de doodsoorzaak worden vastgesteld.

En het was nog wel zo'n mooi kerstverhaal, dat van de 8,2 kilo zware kreeft. Gevangen voor de kust Canada belandde het naar schatting 80-jarige schaaldier in een Haarlems restaurant met de intentie om als hoofdgerecht te worden opgediend. Eigenaar Fausto Albers was echter zo onder de indruk van de omvang van 'Louis', dat hij besloot om 'm te veilen voor het goede doel. Voor de hoogste bieder zou hij hem dan bereiden.

Hoogste bod

Klant Yvonne van Eerden had een ander idee. Zij deed het hoogste bod en bood Louis vervolgens aan aan het Dolfinarium in Harderwijk. Zodat hij daar zijn laatste jaren vredig zou kunnen slijten. Het kreeftenpensioen bleek van korte duur, hoewel hij het aanvankelijk naar zijn zin leek te hebben.

,,In zo'n restaurant stopt de spijsvertering, maar die was bij ons weer op gang gekomen", zegt een woordvoerder. De verrassing was dan ook groot toen het beest op Oudejaarsdag levenloos in zijn aquarium lag. Het is mogelijk dat Louis aan de stress - veroorzaakt door de lange reis Canada, Haarlem, Harderwijk - is bezweken, in combinatie met zijn ouderdom. ,,Maar zeker weten we dat niet", aldus de woordvoerder. De kreeft is naar het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel gestuurd voor onderzoek.

'Doodzonde'

Yvonne van Eerden vindt het sneu voor Louis. ,,Doodzonde. Het was zo'n mooie win-win-situatie, nu heeft alleen het goede doel er iets aan gehad en Louis niets." Ook Fausto Albers is onder de indruk van het vroege overlijden van zijn prijskreeft. ,,Het leek me wel wat om elk jaar met de familie naar Harderwijk te gaan om 'm te bezoeken. Ik heb het slechte nieuws nog niet aan mijn zoontje durven vertellen." Hij lacht besmuikt: ,,Het is de ironie ten top. Als geboren Texelaar wilde ik de opbrengst van de veiling aanvankelijk naar het NIOZ sturen, maar dat mocht niet omdat een aan de overheid gelieerde instantie is. Toen hebben we een ander doel gekozen. En nu is Louis zelf op Texel terecht gekomen. Bizar."