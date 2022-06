Indoorspeeltuin Monkey Town wil deze herfstvakantie deuren openen in Harderwijk

Monkey Town welkom in Harderwijk, maar alleen als speeltuin binnen tien jaar plaats­maakt voor huizen

Indoorspeeltuin Monkey Town neemt mogelijk tóch zijn intrek in het leegstaande Praxispand, aan de Verkeersweg in Harderwijk. De gemeenteraad is in principe bereid daaraan mee te werken, mits het gaat om een tijdelijke invulling en er op korte termijn concrete afspraken worden gemaakt over toekomstige woningbouw op die locatie.

5 november